Coronavirus, Olimpiadi 2020: si decide entro un mese

(Teleborsa) - Il destino delle prossime Olimpiadi si deciderà. È questo il termine dettato dal Comitato olimpico internazionale che in una nota ha reso notodopo l'accelerazione dell'emergenza Coronavirus in tutto il globo.. È la posizione espressa presidente del Cio, Thomas Bach, nella lettera inviata agli atleti al termine dell'esecutivo straordinario. "Vorrei - scrive Bach - e tutti stiamo lavorando per questo, che la speranza espressa da così tanti atleti, comitati olimpici e federazioni di tutti e cinque i continenti sia soddisfatta. Spero che alla fine di questo tunnel che stiamo attraversando, senza sapere per quanto tempo, la fiamma olimpica sia la luce".