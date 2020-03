Wall Street ignora il maxi intervento della Fed: indici giù in apertura

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

energia

utilities

finanziario

Boeing

Intel

McDonald's

Walgreens Boots Alliance

Chevron

United Technologies

Exxon Mobil

Visa

Electronic Arts

Activision Blizzard

Netflix

Wynn Resorts

Mattel

Discovery

Fastenal

Discovery

(Teleborsa) -, che avvia le contrattazioni, scontando la rapidain USA ( gli Stati Uniti sono ora il terzo Paese più colpito nel mondo ).La banca centrale USA oggi, proprio mentre si approssimava l'apertura del meercato azionario, ha annunciato unquantitativi all'pubblici ed una serie diTuttavia, ilaccusa un ribasso dell'1,57%; sulla stessa linea lo, che retrocede a 2.251,59 punti, in netto calo del 2,31%. Variazioni negative per il(-0,96%), come l'S&P 100 (-2,2%).Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto. Nel listino, i settori(-4,84%),(-3,88%) e(-3,78%) sono tra i più venduti.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+3,33%),(+3,19%),(+2,06%) e(+0,99%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che apre le contrattazioni a -6,80%.Lettera su, che registra un importante calo del 5,51%.Affonda, con un ribasso del 5,31%.Crolla, con una flessione del 4,80%.(+5,61%),(+4,82%),(+4,51%) e(+4,46%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che avvia le contrattazioni a -8,36%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 5,39%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,84%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 5,36%.