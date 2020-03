Borse europee in rialzo, Milano inclusa

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

tecnologia

petrolio

servizi finanziari

Exor

Nexi

ENI

Buzzi Unicem

Diasorin

Illimity Bank

Salini Impregilo

Banca Mediolanum

Mutuionline

(Teleborsa) - Finale al rialzo per i mercati europei che hanno apprezzato l'per contrastare gli effetti delsull'economia. A dare sostegno alle borse europee, in particolare Piazza Affari, anche i dati sul rallentamento dell'epidemia in Italia.Sul mercato valutario, l'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,53%. Sessione euforica per l', che mostra un balzo del 4,35%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 23,67 dollari per barile.Torna a scendere lo, attestandosi a +189 punti base, con un calo di 4 punti base,mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,57%.decolla, con un importante progresso del 10,98%. In evidenza, che mostra un forte incremento del 7,48%. Svettache segna un importante progresso dell'8,39%., che mostra un guadagno dell'8,93% sulSi distinguono a Piazza Affari i settori(+13,09%),(+11,52%) e(+11,24%).di Piazza Affari, vola, con una marcata risalita del 21,61%.Brilla, con un forte incremento (+17,08%).Ottima performance per, che registra un progresso del 14,93%.Exploit di, che mostra un rialzo del 14,69%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,37%.Tra i(+14,54%),(+13,79%),(+12,09%) e(+11,08%).