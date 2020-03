Wall Street rimbalza in attesa piano aiuti

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street prosegue la seduta in forte rialzo, centrando il rimbalzo dell'avvio, mentre si consolidano le aspettative di un accordo tra Casa Bianca e Congresso su un consistente pacchetto di stimoli in risposta alla pandemia da coronavirus.Attorno al giro di boa, si registrano scambi in forte rialzo con il, che sta mettendo a segno un guadagno dell'8,11%; sulla stessa linea, in forte aumento lo, che con il suo +6,66% avanza a quota 2.386,41 punti. Ottima la prestazione del(+5,36%), come l'S&P 100 (6,3%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+10,43%),(+9,57%) e(+8,86%).del Dow Jones,(+16,70%),(+15,25%),(+12,70%) e(+12,60%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,55%.Calo deciso per, che segna un -1,32%.Al top tra i, si posizionano(+29,46%),(+24,66%),(+17,17%) e(+16,26%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,80%.In caduta libera, che affonda del 3,65%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,62 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 3,36%.