Borse europee in rally. Bene Piazza Affari che chiude sui massimi

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

alimentare

tecnologia

servizi finanziari

vendite al dettaglio

telecomunicazioni

sanitario

Leonardo

Azimut

Mediobanca

Campari

Pirelli

Atlantia

Telecom Italia

Diasorin

Cerved Group

doValue

RCS

Fincantieri

Danieli

De' Longhi

Salini Impregilo

(Teleborsa) -, che si sono mosse sull'onda del rally messo a segno da Wall Street, dopo l'accordo sul, che dovrebbe essere votato stasera al Congresso. Un rimbalzo che per ora è ancora fragile, ma che ha consentito ai mercati di risalire dai minimi raggiunti.Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,084. Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,49%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,12%.Torna a scendere lo, attestandosi a +185 punti base, con un calo di 4 punti base,mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,56%.acquisti a piene mani a, che vanta un incremento dell'1,79%, effervescente, con un progresso del 3,46%, incandescente, che vanta un incisivo incremento del 4,47%., chiude in deciso rialzo il(+1,74%), che raggiunge i 17.244 punti; sulla stessa linea, ilcontinua la giornata in aumento dell'1,48%. Sui livelli della vigilia il(-0,19%); guadagni frazionali per il(+0,49%).Buona la performance a Milano dei comparti(+6,90%),(+5,63%) e(+4,45%). Tra i peggiori comparti(-2,17%),(-2,08%) e(-0,78%).di Milano, spiccano(+11,28%) ed(+9,34%), quest'ultima dopo l'operazione di rafforzamento annunciata dalla Timone Finanziaria, il patto fra i soci di riferimento della copagnia attina nel risparmio gestito.Brillanti anche(+7,90%) e(+7,45%).La peggiore è, che chiude in calo del 3,82%.Calo deciso per, che segna un -3,35%.In apnea, che arretra del 2,32%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,17%.Tra i(+6,66%),(+6,59%),(+6,25%) e(+4,47%). Fra i peggiori, che scivola del 10%. Lettera anche su(-8,42%) e(-8,29%).