Wall Street avvia gli scambi in rialzo grazie a maxi pacchetto anti-crisi

(Teleborsa) -sulla scia del. Il mercato statunitense ieri aveva già chiuso in rally, mettendo a segno la migliore performance giornaliera da decenni. Il dato sugliha offertoA New York, l'indicesta mettendo a segno un guadagno del 2,66%; sulla stessa linea lo, che continua la giornata a 2.483,19 punti. Buona performance per il(+0,75%), come l'S&P 100 (1,4%).(+3,67%),(+2,74%) e(+1,94%) in buona luce sul listino S&P 500.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+16,49%),(+7,48%),(+7,26%) e(+6,67%).Fra i peggiori, che apre la seduta con -3,99%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,06%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,91%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,26%.Al top tra i, si posizionano(+14,30%),(+7,03%),(+6,91%) e(+6,77%). Dal lato opposto, che segna un -3,76%, seguita da, che registra un importante calo del 3,44% eddel 3,31%.