Piccoli passi per Piazza Affari, mentre Eurolandia festeggia

(Teleborsa) -, mentre il resto dell'Europa è all'insegna del toro. Intanto avvia la giornata in pole position la borsa di Wall Street, dove gli investitori si incamminano sulla strada degli acquisti.Seduta positiva per l', che sta portando a casa un guadagno dell'1,33%. Forte rialzo per l', che segna un guadagno dell'1,03%. Giornata da dimenticare per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 23,42 dollari per barile, con un ribasso del 4,37%.Ottimo il livello dello, che scende fino a +161 punti base, con un calo di 25 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona all'1,23%.in luce, con un ampio progresso dell'1,28%, svettache segna un importante progresso del 2,24%, e vola, con una marcata risalita del 2,51%.Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il, che mostra una plusvalenza dello 0,73%, proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, ilcontinua la giornata in aumento dello 0,94%. In netto miglioramento il(+3,05%), come il FTSE Italia Star (1,5%).Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+6,98%),(+5,50%) e(+4,69%).Nella parte bassa della classifica del listino azionario italiano, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-3,38%),(-0,87%) e(-0,41%).di Piazza Affari, brilla, con un forte incremento (+9,17%).Ottima performance per, che registra un progresso del 7,25%.Exploit di, che mostra un rialzo del 7,00%.Su di giri(+6,06%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,96%.Seduta drammatica per, che crolla del 4,33%.Sensibili perdite per, in calo del 3,19%.In apnea, che arretra del 2,09%.Al Top tra le azioni italiane a(+16,36%),(+14,29%),(+12,24%) e(+11,15%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,56%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,46%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,13%.Affonda, con un ribasso del 2,09%.