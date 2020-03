Tridico, per pensioni "liquidità certa"

(Teleborsa) -. In ogni caso può contare sui trasferimenti dello Stato. E' bene dirlo in questo drammatico frangente perLo ha detto il Presidente del'Istituto di previdenza, in un'intervista al Sole24Ore, a chiarimento delle dichiarazioni rilasciate nel corso della sua partecipazione a DiMartedì su La7 quando aveva detto che non ci sarebberoUn'affermazione che aveva provocato"Il sistema di finanziamento a ripartizione - ha spiegato - con i contributi versati che pagano le pensioni vigenti, è garantito in continuità dallaanche- Per quanto riguarda i bonus per l'emergenza coronavirus, le domande potranno essere presentate dain poi con una procedura unica di accesso con Pin semplificata. Chi non ha il Pin lo, saltiamo i tempi dellaE questo vale per i bonus da"Idel decreto Cura verranno pagati direttamente suInvece il bonus baby sitter si eroga attraverso unache verrà caricato direttamente dall’Inps su richiesta della famiglia per 600 euro (incrementati a 1.000 per personale ospedaliero) per permettere alla famiglia dichiarisce ancora Tridico.- Per lela richiesta della cassa integrazione - che sarà pagata entro- sarà diretta con la clausol: non dovranno presentarebasterà