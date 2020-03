Borse europee in rosso. Giù Milano

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, assieme agli altri Eurolistini, a causa dei crescenti timori sull'impatto economico della pandemia di coronavirus. Intanto i listini USA mostrano scambi in profondo rosso.Sul mercato valutario, l'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,36%. L'è sostanzialmente stabile su 1.627,8 dollari l'oncia.(Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 21,42 dollari per barile, in forte calo del 5,22%.Pesante l'aumento dello, che si attesta a +181 punti base, con un deciso aumento di 20 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento dell'1,33%.sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,68%. In caduta libera, che affonda del 5,45%. Pesante, che segna una discesa di ben -4,23 punti percentuali.con ilche sta lasciando sul terreno il 3,15%.Risultato positivo a Piazza Affari per i settori(+2,27%) e(+0,50%).Tra i peggiori della lista di Piazza Affari, in maggior calo i comparti(-6,29%),(-4,79%) e(-4,25%).Tra lea grande capitalizzazione, exploit di, che mostra un rialzo del 2,90%.Su di giri(+2,55%).Composta, che cresce di un modesto +0,61%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -8,72%.Seduta drammatica per, che crolla del 7,46%.Sensibili perdite per, in calo del 6,65%.In apnea, che arretra del 6,60%.Al Top tra le azioni italiane a(+22,12%),(+4,61%),(+4,47%) e(+3,26%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -10,63%.Tonfo di, che mostra una caduta del 9,00%.Lettera su, che registra un importante calo dell'8,77%.Affonda, con un ribasso dell'8,25%.