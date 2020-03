Wall Street prosegue scambi in rally

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

informatica

sanitario

beni di consumo per l'ufficio

energia

Microsoft

Merck & Co

Johnson & Johnson

Caterpillar

Boeing

DOW

Travelers Company

Goldman Sachs

Stericycle

Autodesk

Twenty-First Century Fox

Microsoft

American Airlines

(Teleborsa) -, scegliendo l'ottimismo, a dispetto delle preoccupazioni per gli impatti del coronavirus. Ilsta mettendo a segno un guadagno dell'1,75%; sulla stessa linea lo, che con il suo +2,17% avanza a quota 2.596,73 punti. Su di giri il(+3,15%), come l'S&P 100 (2,6%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+3,52%),(+3,47%) e(+2,53%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,47%.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+6,59%),(+6,36%),(+6,14%) e(+5,24%).In forte calo si conferma, che prosegue le contrattazioni a -9,02%.Calo deciso per, che segna un -1,93%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,41%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,52%.Tra i(+10,26%),(+9,66%),(+7,04%) e(+6,59%). Giù, che prosegue le contrattazioni a -12,57%.