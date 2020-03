Cattolica Assicurazioni, operatività su azioni proprie

Cattolica Assicurazioni

(Teleborsa) -, nell'ambito della delega approvata dall'Assemblea dei Soci in data 13 aprile 2019, informa di aver, dal 23 al 27 marzo 2020, complessiveal prezzo medio di 4,46 euro per azione, per un controvalore complessivo di 135.140 euro.A seguito delle operazioni su azioni proprie finora effettuate, Cattolica Assicurazioni detiene un totale di 7.067.185 azioni proprie pari a circa il 4,05% del capitale sociale.Nel frattempo, sul listino milanese, si contrae la performance dicon i prezzi allineati a 4,544 euro, per una discesa dello 0,83%.