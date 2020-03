Wall Street apre in leggero calo

Dow Jones

(Teleborsa) -, a causa dell', che fa prevalere tra gli operatori ancora un atteggiamento di cautela. Sul fronte macro, l'indice S&P Case Shiller è apparso deludente , mentre è atteso fra poco il dato sullaIlavvia gli scambi in calo dello 0,53%; si muove al ribasso anche lo, che perde lo 0,55% a 2.612,29 punti. In frazionale calo il(-0,47%), come l'S&P 100 (-0,5%).In buona evidenza nell'S&P 500 il comparto. Nel listino, i settori(-1,30%),(-0,90%) e(-0,89%) sono tra i più venduti.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,69%),(+1,44%),(+0,99%) e(+0,99%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,08%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,82%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,36%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,23%.(+3,84%),(+3,24%),(+1,85%) e(+1,56%).In calo, che continua la seduta con -3,71%.Seduta drammatica per, che crolla del 2,38%.Sensibili perdite per, in calo del 2,31%.In apnea, che arretra del 2,21%.