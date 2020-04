Brillante il listino americano

Dow Jones

(Teleborsa) - Segno più per il listino USA, con ilin aumento dello 0,71%; sulla stessa linea, giornata di guadagni per lo, che continua la giornata a 2.470,5 punti. In denaro il(+0,74%), come l'S&P 100 (1,2%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+7,01%),(+1,80%) e(+1,33%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,53%.del Dow Jones,(+8,46%),(+5,64%),(+3,93%) e(+3,61%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,48%.Seduta drammatica per, che crolla del 5,45%.Sensibili perdite per, in calo del 2,52%.Calo deciso per, che segna un -1,4%.Tra i(+10,11%),(+4,55%),(+4,55%) e(+4,54%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -6,31%.In apnea, che arretra del 5,89%.Tonfo di, che mostra una caduta del 5,48%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,56%.