Piazza Affari, un faro nel buio

(Teleborsa) -, al contrario dell principali Borse Europee che restano ancorate ai valori della vigilia. I mercati americani, intanto, galoppano e loavanza dell'1,79%.Scambi in ribasso per l', che accusa una flessione dello 0,80%. L'continua la sessione in rialzo e avanza a quota 1.608 dollari l'oncia. Deciso rialzo del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (+21,12%), che raggiunge 24,6 dollari per barile.Ottimo il livello dello, che scende fino a +190 punti base, con un calo di 10 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona all'1,47%.guadagno moderato per, che avanza dello 0,27%, piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,47%, e giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,33%.Giornata di forti guadagni per Piazza Affari, con ilin rialzo dell'1,75%; sulla stessa linea, si muove con il vento in poppa il, che arriva a 18.368 punti. Sale il(+1,35%), come il FTSE Italia Star (1,6%).Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+6,51%),(+5,08%) e(+4,54%).Nel listino, i settori(-2,24%),(-1,15%) e(-0,74%) sono tra i più venduti.Tra idi Milano, in evidenza(+8,87%),(+6,93%),(+5,92%) e(+5,78%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,38%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,61%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,20%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,18%.del FTSE MidCap,(+7,72%),(+7,09%),(+7,04%) e(+6,05%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,28%.In caduta libera, che affonda del 5,09%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,47 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,41%.Tra ledi maggior peso, si attende dall'Unione Europea la, prevista domani alle 10:00 che, in base alle analisi degli esperti del settore, è. Il Purchasing Managers Index (PMI) composito misura la crescita dell'attività economica nella Zona Euro.È previsto dall'Unione Europea l', atteso domani alle 11:00, per il quale gli addetti ai lavori prevedono un valore di 0,1%. L'indice delle Vendite al dettaglio misura la variazione del valore totale delle vendite al dettaglio nel periodo di riferimento. E' l'indicatore più importante riguardante la spesa dei consumatori ed è fortemente indicativo della maggior parte dell'attività economica complessiva.I mercati sono in attesa del Tasso di Disoccupazione degli Stati Uniti (il precedente era 3,5%), previsto domani nel pomeriggio dopo le 14:30, per il quale gli addetti ai lavori prevedono un valore di 3,8%. Il Tasso di Disoccupazione misura la percentuale dei disoccupati, sulla forza lavoro totale, che nel mese precedente hanno cercato attivamente un'occupazione.