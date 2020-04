Wall Street chiude altra giornata drammatica

Dow Jones

(Teleborsa) - Pioggia di vendite sul listino USA, che ha continuato a scontare il pessimismo per l'epidemia di coronavirus, ma anche una serie di dati negativi sull'attività del settore manifatturiero e sull'occupazione. Iltermina con una pesante flessione del 4,44%; sulla stessa linea, loè crollato del 4,41%, scendendo fino a 2.470,5 punti. Pessimo il(-4,19%), come l'S&P 100 (-4,1%).Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto. Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-6,12%),(-5,97%) e(-4,71%).del Dow Jones a riportare un sensibile aumento è(+0,56%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -12,41%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 9,03%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 7,52%.In caduta libera, che affonda del 6,22%.Tra idel Nasdaq 100,(+3,24%),(+1,71%),(+1,00%) e(+0,58%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -12,31%.Pesante, che segna una discesa di ben -11,06 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 10,81%.Sensibili perdite per, in calo del 10,28%.