Banca Sistema: rinviato pagamento dividendo 2019

Banca Sistema

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diriunitosi in data odierna in seduta straordinaria, ha fatto sapere di aver "preso atto dellacon cui quest'ultima, nell'attuale situazione di emergenza legata alla diffusione del Covid-19, al fine di rafforzare la dotazione patrimoniale delle banche, ha raccomandato, diIn un'ottica di adeguamento a tale raccomandazione, nell'attuale "situazione di assoluta straordinarietà e urgenza", il Cda di Banca Sistema – si legge in una nota – ha, dunque, "deciso di sottoporre alla deliberazione dell'una nuova relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa al punto 2 all'ordine del giorno, parte ordinaria, intitolatoi". Nella relazione la, pari a euro 29.955.723,45, era indicata come segue:Alla luce della comunicazione di Bankitalia, il Cda – spiega la nota – ha proposto all'Assemblea di "rinviare la decisione e l'mpegno a essa conseguente in merito al pagamento del dividendo (date di stacco, record date e pagamento) allanel rispetto delle disposizioni di vigilanza o ulteriori raccomandazioni delle Autorità di vigilanza".Pertanto,