Borsa Milano in rosso con altri Eurolistini

(Teleborsa) -, che scontano qualchein vista del weekend e in attesa dei. Torna a salire ilche evidenzia un, ma ilSessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,52%. Avanza di poco lo, che si porta a +193 punti base, evidenziando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,49%.tentenna, con un modesto ribasso dello 0,69%, si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,34%, già anche, che registra un ribasso dell'1,25%., con ilche accusa un ribasso dell'1,64%.Tra idi Milano, in evidenza(+6,02%),(+3,82%),(+1,72%) e(+1,70%).In rosso, che segna un -4,95%.Crolla, con una flessione del 3,79%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,75%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,08%. dopo il rinvio del dividendo.