Borsa New York chiude in rally

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

energia

utilities

beni di consumo per l'ufficio

Chevron

Exxon Mobil

Cisco Systems

Caterpillar

Walgreens Boots Alliance

Boeing

United Technologies

American Express

Moderna

Vertex Pharmaceuticals

Illumina

Gilead Sciences

Marriott International

Bed Bath & Beyond

American Airlines

Tesla Motors

(Teleborsa) -, che si è infiammata in scia forte rialzo delle, dopo che ilha annunciato un accordo Russia-Arabia sui tagli produttivi . per la Borsa USA, con il, che mette a segno un guadagno del 2,24%; sulla stessa linea, giornata brillante per lo, che termina a 2.526,9 punti. In netto miglioramento il(+2%), come l'S&P 100 (2,6%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+9,07%),(+3,15%) e(+2,89%).Tra i(+11,11%),(+7,62%),(+4,82%) e(+4,82%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -6,30%.Lettera su, che registra un importante calo del 5,87%.Affonda, con un ribasso del 5,72%.Discesa modesta per, che cede un -0,97%.(+11,90%),(+7,40%),(+6,45%) e(+6,16%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -8,89%.Crolla, con una flessione del 6,07%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 5,89%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 5,63%.