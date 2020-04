Dl aprile, ipotesi rimodulazione IVA per mascherine

(Teleborsa) -diventano sempre piùnella fase di piena emergenza coronavirus, tanto che la maggioranza starebbe lavorando a unagià nelLo confermano diverse fonti secondo cui sul tema sarebbe intervenuto anche il ministro della Salute,. In dettaglio, si starebbe ragionando su, misura che avrebbe un valore di circa 400 mld di euro., come ha dichiarato il Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità,L'ISS infatti "sta, ma le decisioni dipenderanno dalle informazioni relative alle via di trasmissione e dalla situazione relativa alla circolazione del virus nella popolazione", ha spiegato Brusaferro.Il Presidente dell'ISS ha aggiunto che sonocon una capacità di filtraggio in linea con quanto prevedono gli standard, mentreIntanto, si lavora anche sul fronte europeo per migliorare la distribuzione di mascherine e respiratori negli ospedali. Laha infatti approvato le richieste degli Stati membri e del Regno Unito di"È essenziale che le apparecchiature e i dispositivi medici arrivino rapidamente dove sono necessari", cioè agli operatori sanitari, che possono "proteggersi e continuare a salvare vite umane", ha spiegato il Commissario agli Affari Economici,