Forte calo del mercato americano

(Teleborsa) - A picco Wall Street, con ilche accusa un ribasso dell'1,91%; sulla stessa linea, si abbattono le vendite sullo, che continua la giornata a 2.481,53 punti, in forte calo dell'1,80%. Pessimo il(-1,69%), come l'S&P 100 (-1,7%).Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto. Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-3,34%),(-2,44%) e(-2,26%).Al top tra i(+1,92%) e(+1,76%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,72%.Seduta drammatica per, che crolla del 4,97%.Sensibili perdite per, in calo del 3,43%.In apnea, che arretra del 3,23%.Tra idel Nasdaq 100,(+4,40%),(+3,83%),(+3,24%) e(+2,46%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -10,62%.Tonfo di, che mostra una caduta del 7,51%.Lettera su, che registra un importante calo del 7,06%.Affonda, con un ribasso del 7,00%.