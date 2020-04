In forte rialzo la Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Giornata di forti guadagni per Wall Street, con ilin rialzo del 5,57%; sulla stessa linea, si muove con il vento in poppa lo, che arriva a 2.623,85 punti. Effervescente il(+5,4%), come l'S&P 100 (4,9%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+7,55%),(+6,84%) e(+6,42%).del Dow Jones,(+12,74%),(+12,19%),(+9,20%) e(+7,15%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,72%.Tra i(+17,54%),(+15,97%),(+13,67%) e(+13,21%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,16%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,95%.