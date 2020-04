CNH Industrial conferma data assemblea e ritira proposta dividendo

(Teleborsa) - nei quali opera la Società conferma la data dell', che si terrà il, nei Paesi Bassi, garantendoper minimizzare eventuali rischi alla salute e con ladegliesecutivi e non esecutivi.La compagnia, che non si aspetta la partecipazione degli azionisti per via delle limitazioni alle adunanze e delle difficoltà per viaggi e spostamenti, si riserva la facoltà di rifiutare l’accesso fisico all'adunanza il giorno dell'assemblea, in osservanza alle disposizioni di salute e sicurezza, e raccomanda ai soci di procedere con sollecitudine a. Gli azionisti saranno comunque in grado di seguire l’Assemblea da remoto.CNH ha poi deciso diquale misura precauzionale in considerazione delle sfide e delle incertezze associate a questa situazione. "La battaglia globale contro il COVID-19 - spiega - ha generato un impatto senza precedenti sulle attività economiche, anche nei mercati nei quali opera la società".