Piazza Affari in rally con resto Europa. Acquisti sui bancari

(Teleborsa) -, di riflesso all'sull'effficacia delle misure di contenimento del, ma anche in risposta al. Grande giornata per i bancari, che sono il comparto migliore oggi a Milano.Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,086. Scende lo, attestandosi a +187 punti base, con un calo di 4 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento dell'1,49%.acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 4,03%, effervescente, con un progresso del 2,76%, incandescente, che vanta un incisivo incremento del 3,52%. Scambi in forte rialzo per la Borsa milanese, con il, che sta mettendo a segno un guadagno del 4,63%.Tra idi Milano, in evidenza(+8,84%),(+8,60%),(+8,05%) e(+7,89%).Al Top tra le azioni italiane a(+8,27%),(+7,15%),(+6,76%) e(+6,59%).