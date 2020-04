A Wall Street si scatenano gli acquisti

Dow Jones

(Teleborsa) - Avvio tonico per la borsa di Wall Street nonostante i dati settimanali sui sussidi di disoccupazione e mentre gli investitori continuano a interrogarsi su quando l’economia sarà in grado di ripartire dopo l'allentamento delle restrizioni dovute al coronavirus. Tra gli altri dati macro della giornata anche lacalcolata dall'Nel frattempo, la Federal Reserve ha annunciato un’altra serie di misure fino a 2.300 miliardi di dollari di ulteriori aiuti a sostegno dell'economia statunitense.L'attenzione degli investitori resta concentrata anche sul, dopo la mancata intesa dei giorni scorsi, che rischia un secondo e doloroso flop. In calendario inoltre oggi lain videoconferenza, sul coordinamento perSulle prime rilevazioni, ilcontinua la giornata con un aumento dell'1,45%, a 23.773,32 punti; sulla stessa linea, locontinua la giornata in aumento dell'1,35%. In moderato rialzo il(+0,61%), come l'S&P 100 (1,1%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+4,27%),(+3,38%) e(+2,19%).Tra i(+4,05%),(+3,95%),(+3,68%) e(+3,56%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,72%.scende dell'1,41%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,92%.Tra i(+7,59%),(+7,54%),(+4,30%) e(+4,13%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,14%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,06%.Calo deciso per, che segna un -1,52%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,06%.