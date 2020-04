Borsa di Milano in rialzo in linea con le altre Borse europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, ad un'ora dalla partenza di Wall Street e in attesa del vertice dell'Eurogruppo, che dovrà trovare un compromesso sugli strumenti per affrontare la crisi sanitaria.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,088. Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +194 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,59%.tonicache evidenzia un bel vantaggio dello 0,84%, brilla, con un forte incremento (+1,52%), e piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,54%. A Piazza Affari, ilcontinua la giornata con un aumento dello 0,82%, a 17.523 punti.Tra lesi segnala, che registra un progresso del 4,26%.Exploit di, che mostra un rialzo del 3,73%.Su di giri(+2,68%).Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 2,14%.La peggiore è, che prosegue le contrattazioni con un -2%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,55%.scende dell'1,20%.Calo deciso per, che segna un -1,15%.