Wall Street in rally con mossa Fed

(Teleborsa) - La borsa di Wall Street prosegue con passo rialzista forte della mossa della Federal Reserve a sostegno dell'economia americana e nonostante i dati sempre più allarmanti giunti dal mercato del lavoro . Tra le altre statistiche diffuse durante la sessione,ad aprile, a causa della pandemia di. Lo ha dimostrato la lettura preliminare, più debole del previsto, dell' indice sulla fiducia redatto dall'Università del Michigan . Si tratta della peggiore lettura dal 2011.Tra gli indici statunitensi, ilmostra un guadagno del 2,36%; sulla stessa linea, balzo dello, che continua la giornata a 2.816,24 punti. In rialzo il(+0,79%), come l'S&P 100 (1,9%).(+6,47%),(+5,62%) e(+4,84%) in buona luce sul listino S&P 500.del Dow Jones,(+10,57%),(+8,45%),(+6,81%) e(+6,12%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,72%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,12%.Tentenna, che cede lo 0,90%.Tra idel Nasdaq 100,(+15,98%),(+12,94%),(+8,86%) e(+8,65%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,09%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,35%.In caduta libera, che affonda del 2,15%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,11 punti percentuali.