Borsa Milano in rosso con le altre Borse europee

(Teleborsa) -, che si confermano sotto èpressione, in rispsta alle preoccupazioni per l'economia mondiale ed alle indicazioni che arrivano da Oltreoceano. I Future USA anticipano una partenza difficile per Wall Street, mentre le banche USA annunciano importanti riduzioni dell'utile (oggi la volta di).Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,71%. Crolla il petrolio WTI (-2,64%) a 19,58 dollari per barile dopo le pessimistiche stime dell'AIE Pesante l'aumento dello, che si attesta a +235 punti base, con un deciso aumento di 21 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento dell'1,90%.sensibili perdite per, in calo del 2,22%, in apnea, che arretra del 2,32%, e tonfo di, che mostra una caduta del 2,10%. Sessione da dimenticare per la Borsa italiana, con ilche sta lasciando sul terreno il 2,59%.di Piazza Affari, decolla, con un importante progresso del 5%.In evidenza, che mostra un forte incremento del 4,84%.Denaro su, che registra un rialzo dell'1,84%.Tonica, che registra una plusvalenza dello 0,78%.La peggiore si cnoferma, che ottiene -6,52%.Lettera su, che registra un importante calo del 6,23%.Affonda, con un ribasso del 5,98%.Crolla, con una flessione del 5,32%.