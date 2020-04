Debole il mercato americano

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza in cauto rialzo per la borsa di Wall Street in sintonia con i listini azionari del Vecchio Continente sulla scia di ricoperture dopo il calo della vigilia ed a fronte del persistere diSul fronte macro, i dati settimanali sulle richieste di sussidi di disoccupazione hanno evidenziato un quadro sempre più critico: le domande sono scese di 1,37 milioni, portando il totale nell'ultimo mese oltre i 20 milioni, in scia al duro impatto delle misure di lockdwon per contrastare la diffusione del coronavirus sull'attività economica. Giù ad aprile la fiducia commerciale dei produttori del distretto di Philadelphia L'attenzione degli investitori resta concentrata anche sul versante, dove i conti dei principali colossi bancari americani, hanno fatto emergere la necessità di forti accantonamenti per far fronte alle future perdite sui crediti a causa della difficile situazione sanitaria attuale.Sulle prime rilevazioni, ilmostra un leggero calo dello 0,41%, mentre, al contrario, piccolo scatto in avanti per lo, che arriva a 2.789,56 punti. Positivo il(+1,01%), come l'S&P 100 (0,3%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+0,88%),(+0,78%) e(+0,67%). Nel listino, i settori(-2,08%),(-0,69%) e(-0,62%) sono stati tra i più venduti.Al top tra i(+1,31%),(+1,12%),(+1,02%) e(+0,94%).Le più forti vendite, invece, si abbattono su, -5,72%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,79%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,06%.Affonda, con un ribasso del 2,00%.Tra idel Nasdaq 100,(+16,44%),(+3,71%),(+3,24%) e(+2,64%).Giù, -4,15%.Crolla, con una flessione del 3,01%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,66%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,50%.