Milano positiva assieme ai mercati europei

(Teleborsa) -, sulla scia di ricoperture e di fronte al persistere di incertezze per lo stato dell'economia globale.Sul mercato valutario, lieve calo dell', che scende a quota 1,084. Lieve aumento dell', che sale a 1.725 dollari l'oncia.(Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,16%.Si riduce di poco lo, che si porta a +230 punti base, con un lieve calo di 4 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,82%.avanza dello 0,21%. Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,55%.è stabile, riportando un moderato -0,08%., con ilche sale dello 0,29% a 16.768 punti.(+2,79%),(+2,22%) e(+1,80%) in buona luce sul listino milanese.In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-3,02%),(-2,48%) e(-1,51%).Tra lea grande capitalizzazione, acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 5,32%.Effervescente, con un progresso del 3,89% dopo l'ok dei soci a bilancio 2019 e dividendo.Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 3,76%.In primo piano, che mostra un forte aumento del 3,10%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,32%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,76%.Al Top tra le azioni italiane a(+21,46%),(+14,18%),(+5,26%) e(+4,99%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,67%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,21%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,19%.In caduta libera, che affonda del 3,17%.