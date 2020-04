Piazza Affari si conferma in pole in Europa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -a metà giornata, anche se viaggia sotto i massimi raggiunti nel corso della mattinata, sulla scia di ricoperture e di fronte al persistere di incertezze per lo stato dell'economia globale.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,089. Lotra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +223 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,77%.sostenuta, con un discreto guadagno dello 0,85%, resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,28%, incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente. A Milano, ilcontinua la giornata con un aumento dell'1,11%, a 16.904 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+3,87%),(+3,70%),(+3,16%) e(+3,01%).La peggiore è, che segna un -1,33%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,89%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,91%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,82%.del FTSE MidCap,(+21,67%), dopo l'OPA lanciata dalla Investindustrial di carlo Bonomi.