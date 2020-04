Wall Street apre in rally

Gilead Sciences

(Teleborsa) -, che porta avanti il movimento di recupero avviato da alcuni giorni, nonostante il. Con un'agenda scarna di appuntamenti sul fronte macro, l'attenzione si concentra sule sulo altri strumenti.Ventata di ottimismo anche daiofferti da unper il trattamento del virus Covid-19.L'indicemostra un guadagno del 2,33%; balzo dello, che si attesta a 2.851,69 punti. In moderato rialzo il(+0,57%), come l'S&P 100 (1,5%). Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+4,42%),(+3,92%) e(+3,64%).Al top tra i(+9,30%),(+7,30%),(+5,85%) e(+5,61%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che avvia le contrattazioni a -5,72%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,80%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,20%.Tra idel Nasdaq 100,(+13,90%),(+10,91%),(+7,16%) e(+7,13%).Fra i peggioricon -3,96%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,61%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,41%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto il 2,13%.