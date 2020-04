Wall Street in rally

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

finanziario

beni industriali

Boeing

Exxon Mobil

JP Morgan

Chevron

United Technologies

United Health

Apple

Intel

Moderna

Gilead Sciences

Wynn Resorts

American Airlines

Netflix

Electronic Arts

Bed Bath & Beyond

Amazon

(Teleborsa) - Pioggia di acquisti sul listino USA, che mostra un guadagno dell'1,91% sul; sulla stessa linea, giornata brillante per lo, che avanza a 2.848,02 punti. Sui livelli della vigilia il(-0,04%); positivo lo(+1,15%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+8,64%),(+4,61%) e(+3,88%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+13,02%),(+8,10%),(+7,34%) e(+7,03%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,72%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,79%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,25%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,92%.Tra idel Nasdaq 100,(+16,26%),(+7,72%),(+7,09%) e(+6,05%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,55%.In caduta libera, che affonda del 3,46%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,86 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,60%.