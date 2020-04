Arterra prosegue l'acquisto di azioni proprie

Arterra Bioscience

(Teleborsa) -comunica, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, di aver, tra il 13 e il 17 aprile 2020, in esecuzione dell’autorizzazione all'acquisto di azioni proprie deliberato, complessivamenteal prezzo medio di 3,416 euro per azione per un controvalore complessivo pari a 30.742,50 euro.Al 17 aprile, l'azienda specializzata in ricerca e sviluppo nell'ambito delle biotecnologie detiene 15.000 azioni proprie, pari allo 0,23% del relativo capitale sociale sottoscritto e versato.A Piazza Affari, oggi, in forte ribasso, che chiude la seduta con un disastroso -3,87%.