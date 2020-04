Borsa americana a picco con comparto petrolifero

Dow Jones

(Teleborsa) -risentendo su un clima di incertezza sulla possibiledopo il lockdown. Si guarda anche almentre riecheggiano le sue parole fortemente protezioniste sulla necessità di riportare le catene di fornitura in USA.A deprimere il mercato anche il, attorno agli 11,5 dollari a new York, che sta colpendo pesantemente il comparto oil.L'indicesegna un calo dell'1,84%; sulla stessa linea lo, che scivola a 2.838,62 punti. Negativo il(-0,78%), come l'S&P 100 (-1,2%).Forte nervosismo e perdite generalizzate nell'S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-4,48%),(-2,34%) e(-2,11%).del Dow Jones in sostanziale aumento è(+0,77%).La pegiore è, che cede il 5,72%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,40%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,38%.Affonda, con un ribasso del 3,58%.Tra i(+3,49%),(+3,24%),(+2,11%) e(+2,07%). Dal lato opposto, che continua la seduta con -4,61%. Crollano, con una flessione del 4,18%,del 4,06% edel 3,66%.