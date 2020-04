Alla deriva la Borsa americana

S&P-500

Nasdaq 100

energia

finanziario

materiali

IBM

United Technologies

DOW

Caterpillar

Viacom

Moderna

Netflix

Illumina

Mattel

Tripadvisor

Vodafone

(Teleborsa) - Partenza negativa per la borsa di Wall Street, come preannunciato dall'andamento debole dei futures statunitensi, con il nervosismo tra gli investitori riacceso dal collasso storico dei prezzi del petrolio . Ad aggiungere un fattore di incertezza sono i dubbi sulle condizioni di salute del leader nordcoreano Kim Jong Un Sul fronte macro, in agenda oggi soltanto laSulle prime rilevazioni, la piazza di New York, che affonda con una discesa del 2,47%; sulla stessa linea, profondo rosso per lo, che retrocede a 2.764,88 punti, in netto calo del 2,06%. In forte calo il(-1,73%), come l'S&P 100 (-2%).Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell'S&P 500. Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-2,80%),(-2,74%) e(-2,38%).In questaper la Borsa di New York, nessuna Blue Chip mette a segno una performance positiva.Le più forti vendite si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,78%.In caduta libera, che affonda del 5,72%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,43 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 4,42%.Tra idel Nasdaq 100,(+3,24%),(+3,03%) e(+0,87%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,14%.Sensibili perdite per, in calo del 4,13%.In apnea, che arretra del 3,93%.Vendite su, che registra un ribasso del 3,84%.