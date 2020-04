Giornata nera per Wall Street su crollo petrolio

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

informatica

finanziario

energia

Travelers Company

United Technologies

Boeing

Merck & Co

Caterpillar

Viacom

Equinix

SBA Communications

Lam Research

Mattel

Stericycle

Tesla Motors

(Teleborsa) - Seconda sessione di ribassi per la borsa di Wall Street colpita dal. che sta proseguendo anche nella seduta odierna. Le quotazioni di greggio americano sono scese, sulla scia di una forte contrazione della domanda per gli effetti della pandemia del coronavirus e di un eccesso di materia prima degli stoccaggi USA.A New York, forte calo del(-2,3%), che ha toccato 23.105,94 punti; sulla stessa linea, viene venduto parecchio lo, che continua la seduta a 2.749,24 punti. Pessimo il(-2,9%), come l'S&P 100 (-2,6%).In discesa a Wall Street tutti i comparti dell'S&P 500. Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-3,25%),(-3,08%) e(-2,73%).del Dow Jones a riportare un sensibile aumento è(+1,1%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,72%.Seduta drammatica per, che crolla del 5,13%.Sensibili perdite per, in calo del 4,97%.In apnea, che arretra del 4,19%.(+3,24%),(+1,01%) e(+0,81%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -7,22%.Tonfo di, che mostra una caduta del 6,25%.Lettera su, che registra un importante calo del 6,12%.Affonda, con un ribasso del 5,14%.