Piazza Affari in profondo rosso. Crollo petrolio zavorra mercati

(Teleborsa) -, che scambiano in netto calo, guardando con preoccupazione allache ha investito il. Il greggio sta crollando con ilche viaggiain perdita di oltre il 28% ed il prezzopressoché dimezzato a(-130%)., risalito a 28,2 punti.In calo il cambio, che scende a quota 1,084. Ancora in salita lo, che si posiziona a +243 punti base, con un incremento di 5 punti, a fronte di un rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,96%.sensibili perdite per, in calo del 2,24%, in apnea, che arretra dell'1,72%, tonfo di, che mostra una caduta del 2,33%. A picco Piazza Affari, con ilche accusa un ribasso dell'1,67%. Scivolano sul listino milanese tutti i settori, in particolare(-3,65%) e(-3,58%).Tra idi Milano, in evidenza(+2,45%),(+2,11%) e(+1,27%).La peggiore è, che prosegue le contrattazioni a -4,77%.Preda dei venditori, con un decremento del 4,55%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,23%.Affonda, con un ribasso del 3,75%.Tra i(+4,16%),(+3,36%),(+1,62%) e(+1,47%).In rosso, che prosegue le contrattazioni a -6,22%.Crolla, con una flessione del 3,42%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,98%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,95%.