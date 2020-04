Piazza Affari maglia rosa d'Europa

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

tecnologia

petrolio

costruzioni

beni per la casa

STMicroelectronics

Fineco

Buzzi Unicem

Diasorin

Ferragamo

Leonardo

Amplifon

Moncler

Illimity Bank

Mutuionline

Banca Mediolanum

Mediaset

Piaggio

IMA

Saras

OVS

(Teleborsa) -, in pole position rispetto ad una Europa positiva, mentre gli operatori continuano a valutare i segnali di rallentamento della pandemia di coronavirus con uno sguardo al, giovedì 23 aprile.Sul mercato valutario, l'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,11%. L'continua gli scambi a 1.700 dollari l'oncia, con un aumento dello 0,87%.(Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,35%.Sulla parità lo, che rimane a quota +262 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,16%.si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dello 0,85%, denaro su, che registra un rialzo dell'1,37%. Positiva, che riflette un moderato aumento dello 0,34%. Segno più per il listino italiano, con ilin aumento dell'1,09%.Buona la performance a Milano dei comparti(+5,89%),(+2,04%) e(+1,73%).Il settore, con il suo -0,90%, si attesta come peggiore del mercato.di Milano, troviamo(+7,08%),(+5,12%),(+4,21%) e(+3,54%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,25%.In apnea, che arretra del 2,68%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,47%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,47%.Al Top tra le azioni italiane a(+5,83%),(+4,70%),(+3,15%) e(+2,97%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,69%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,16%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,13%.Affonda, con un ribasso del 2,11%.