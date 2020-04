Borsa New York apre in deciso rialzo

Dow Jones

(Teleborsa) -, confermando un moderatodell'emergenza sanitaria, a dispetto degliche stanno emergendo dai dati in uscita in questi giorni: le richieste di sussidio hanno registrato un nuovo aumento record L'indiceregistra un guadagno dello 0,82%; performance positiva per lo, che continua la giornata in aumento dell'1,04% rispetto alla chiusura della seduta precedente. In rialzo il(+1,01%), come l'S&P 100 (1,1%).(+2,88%),(+1,78%) e(+1,44%) in buona luce sul listino S&P 500.Al top tra i(+3,03%),(+2,83%),(+2,32%) e(+1,90%).Fra i peggiori, che avvia la seduta con un -5,72%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,04%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,58%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,57%.Tra i(+9,64%),(+3,91%),(+3,24%) e(+3,22%).Le più forti vendite su, che segna un -7%.In apnea, che arretra del 4,94%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,41%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,90%.