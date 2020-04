Brillante Wall Street

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

informatica

energia

utilities

Intel

McDonald's

Nike

Visa

United Technologies

Boeing

Lam Research

Nxp Semiconductors N V

Applied Materials

KLA-Tencor

Biogen

American Airlines

Twenty-First Century Fox

Netflix

(Teleborsa) - A New York, chiude in deciso rialzo il(+1,99%), che raggiunge i 23.475,82 punti; sulla stessa linea, chiude in corsa lo, che termina gli scambi a 2.799,31 punti. Balza in alto il(+3,11%), come l'S&P 100 (2,3%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+3,87%),(+3,58%) e(+2,95%).Altra i(+6,64%),(+5,03%),(+4,20%) e(+3,73%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,72%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,06%.(+11,55%),(+9,87%),(+7,82%) e(+6,79%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -9,42%.Crolla, con una flessione del 6,64%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,01%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,86%.