Intesa Sanpaolo, su piattaforma Webecome strumenti didattica a distanza

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Per offrire un contributo alle scuole e alle famiglie in questa difficile fase,, la piattaforma formativa online gratuita (www.webecome.it) che il Gruppo ha realizzato(scuola primaria di primo grado). I nuoviprevia registrazione, sono pubblicati nella sezione dedicata "Consigli e strumenti per la didattica a distanza”.Intesa Sanpaolo è tra le aziende maggiormente impegnate nelloavendo attualmente 42 mila persone abilitate alla formazione flessibile da casa delle 65 mila impiegate dal Gruppo in Italia. Lo smart learning, una, è stata ulteriormente potenziata in questo periodo con circa 160 ore di contenuti formativi realizzati dalla Direzione Centrale Politiche di Sviluppo e Learning Academy. In particolare, quelli destinati ai docenti di aula remota della Banca sono stati messi a disposizione di tutti gli insegnanti per potenziare l’efficacia dell’azione educativa a distanza del sistema scolastico nazionale di ogni ordine e grado e si focalizzano sulla gestione di un’aula remota con suggerimenti per l’utilizzo del linguaggio verbale e para verbale, come curare l’inquadratura e l’ambiente, come dosare i tempi e favorire il coinvolgimento degli studenti.Webecome è un progetto educativo di Intesa Sanpaolo che offre, uno destinato agli insegnanti, uno ai dirigenti scolastici e uno ai genitori. Il progetto vede un ruolo attivo degli Uffici scolastici regionali (USR) delper la diffusione delle scuole. Sono oltre 1100 le scuole registrate sulla piattaforma. Sette i temi affrontati: il bullismo, il cyberbullismo, la diversità, la nutrizione, le competenze trasversali, le dipendenze, l’educazione civica. I contenuti sono forniti da oltre 60 docenti universitari ed esperti in ambiti della pedagogia, della sociologia, della medicina e della psicologia.