Milano, un faro nel buio. Debole l'Europa

(Teleborsa) -, al contrario delle principali Borse Europee che restano ancorate ai valori della vigilia. Sui listini del Vecchio Continente, continua a pesare l'aggiornamento sull'andamento delche ha evidenziato un collasso dell'economia dell'Eurozona complici leSul mercato Forex, prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,52%. Seduta positiva per l', che sta portando a casa un guadagno dello 0,76%.(Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 10,16%.Migliora lo(differenziale tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco), scendendo a +240 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,98%.andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,2%. Poco mosso, che mostra un -0,14%. Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,23%., con ilche avanza a 16.935 punti.Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+2,98%),(+2,67%) e(+2,48%).Nel listino, i settori(-2,70%) e(-0,95%) sono tra i più venduti.di Piazza Affari, brilla, con un forte incremento (+6,19%).Ottima performance per, che registra un progresso del 5,23%.Exploit di, che mostra un rialzo del 4,59%.Su di giri(+3,53%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,79%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,48%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,07%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,75%.del FTSE MidCap,(+6,33%),(+4,40%),(+4,10%) e(+3,77%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -10,58%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,81%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,81%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.