Piazza Affari in rally fa meglio del resto d'Europa

(Teleborsa) -, che commettono su un'azione risoluta della UE per avviare la ripres dopo l'emergenza sanitaria: ilo, dove si stanno facendo passi avanti per un compromesso sugli strumenti da usare,, che nelle prossima riunione potrebbe annunciare una estensione della sua potenzia di fuoco . A turbare i mercato sono soprattutto ledella crisi da Covid-19, riflettutesi pienamente sugliUn elemento di sostegno anche il risoluto rimbalzo del petrolio (+30%). Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,081. L', in aumento (+0,95%), raggiunge 1.729,9 dollari l'oncia.Torna a scendere lo, attestandosi a +241 punti base, con un calo di 10 punti base,mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,98%.andamento positivo per, che avanza di un discreto +0,95%, ben comprata, che segna un forte rialzo dello 0,97%, eavanza dello 0,89%.A Piazza Affari, ilcontinua la giornata con un aumento dell'1,47%, a 17.011 punti; sulla stessa linea, in rialzo il, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 18.646 punti. Poco sopra la parità il(+0,61%), come il FTSE Italia Star (0,6%).Si distinguono a Piazza Affari i settori(+4,15%),(+3,96%) e(+3,77%). Fra i maggiori ribassi(-2,13%),(-1,63%) e(-1,29%).Tra lea grande capitalizzazione, effervescente, con un progresso dell'8,04% sull'attesa di un vicino accordo con il governo per le autostrade.Incandescenti le banche, comeche vanta un incisivo incremento del 6,37%.In primo piano, che mostra un forte aumento del 5,87%.Decolla, con un importante progresso del 5,48%.Le più forti vendite su, che prosegue le contrattazioni a -3,58%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,48%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,21%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,43%.del FTSE MidCap,(+7,20%),(+5,83%),(+5,54%) e(+4,29%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che segna un -8,67%.Affonda, con un ribasso del 3,42%.Crolla, con una flessione del 2,43%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,16%.