Creval, ok assemblea a bilancio e raggruppamento azioni

Credito Valtellinese

(Teleborsa) - L'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti dela cui ha partecipato il 49,50% del capitale sociale, ha, in sede ordinaria, approvato, con il voto favorevole del 99,61% del capitale presente, il bilancio d’esercizio del Credito Valtellinese al 31 dicembre 2019.La Banca ha chiuso il 2019 con un utile netto consolidato pari a 56,2 milioni di euro, in crescita del 77% rispetto a 31,7 milioni di euro dell’esercizio 2018, e un significativo rafforzamento della solidità patrimoniale con un CET1 pari al 20,1% phase-in (18,3% al 31 dicembre 2018) e 15,5% fully loaded (13,5% al 31 dicembre 2018).L’Assemblea degli Azionisti ha altresì approvato con il voto favorevole del 99,71% del capitale presente ladella capogruppo Credito Valtellinese, pari a Euro 59.233.470,42, per un importo di Euro 55.028.751,26 a copertura delle perdite pregresse riportate a nuovo, nonché per l’importo di Euro 2.896.250,07 e Euro1.308.469,09 rispettivamente a riserva legale e riserva indisponibile.L’Assemblea, sulla base della raccomandazione predisposta dal Collegio Sindacale, ha deliberato con il voto favorevole del 99,50% del capitale presente di, determinando anche il relativo corrispettivo., l’Assemblea degli Azionisti del Creval ha approvato con il voto favorevole del 99,71% del capitale presente l’operazione diprive del valore nominale in circolazione secondo il rapporto di 1 azione ognin. 100 azioni ordinarie della banca esistenti.Tale Raggruppamento - si legge in una nota - consentirà di portare benefici in termini di volatilità e liquidità dell’azione e di migliorare la percezione del titolo Creval da parte del mercato, riposizionandolo in termini di prezzo tra gli istituti bancari comparabili.L’Assemblea Straordinaria ha, infine, approvato con il voto favorevole del 99,71% del capitale presente la, risultanti dopo la, mediante utilizzo delle riserve disponibili e per la parte residua mediante riduzione su base volontaria del capitale sociale, creando così le condizioni per il ritorno alla distribuzione del dividendo.