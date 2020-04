Milano scende, l'Europa fa peggio

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, mentre si muovono in deciso calo gli altri mercati europei, che hanno accusato il contraccolpo del fallimento della sperimentazione del farmaco anti-coronavirus di Gilead e del pessimo dato dell'IFO . A preoccupare i mercati, specie Milano, è anche l'Sul mercato valutario, poco mosso l', che scambia sui valori della vigilia a 1,08. Giornata negativa per l', che continua la seduta a 1.714,2 dollari l'oncia, in calo dello 0,94%. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno del 3,88%.Torna a scendere lo, attestandosi a +234 punti base, con un calo di 7 punti base,mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,87%.sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita dell'1,69%, in rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,28%. Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,30%. Giornata “no” per la Borsa italiana, in flessione dello 0,89% sul; sulla stessa linea, si muove in retromarcia il, che scivola a 18.495 punti. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,25%, come il FTSE Italia Star (-0,3%).(+1,25%),(+0,97%) e(+0,75%) in buona luce sul listino milanese.Nel listino, i settori(-3,21%),(-2,63%) e(-2,42%) sono tra i più venduti.Tra idi Milano, in evidenza(+4,21%),(+2,20%),(+2,13%) e(+1,85%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,43%.In caduta libera, che affonda del 4,16%.scende del 3,81%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,63 punti percentuali.Tra i(+6,42%),(+4,49%),(+2,87%) e(+2,25%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,49%.Seduta drammatica per, che crolla del 4,10%.Sensibili perdite per, in calo del 3,20%.In apnea, che arretra del 2,37%.