Moderati guadagni alla Borsa di New York

(Teleborsa) - Accelera al rialzo la borsa di Wall Street con gli investitori che guardano con ottimismo alla decisione di alcuni Stati di allentare le restrizioni imposte per il coronavirus. Sullo sfondo restano le incertezze e le preoccupazioni per lo stato di salute dell'economia statunitense, riacutizzate da alcunie dalle indicazioni provenienti dallaTra gli indici statunitensi, ilsale dello 0,34% a 23.595,1 punti; sulla stessa linea, lofa un piccolo salto in avanti dello 0,63%, portandosi a 2.815,36 punti. In rialzo il(+0,85%), come l'S&P 100 (0,6%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+1,26%),(+0,97%) e(+0,94%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+3,83%),(+2,10%),(+1,34%) e(+1,29%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,72%.Crolla, con una flessione del 5,60%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,13%.Sotto pressione, che accusa un calo dello 0,96%.Tra idel Nasdaq 100,(+6,24%),(+6,23%),(+5,28%) e(+3,80%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,91%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,40%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,28%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,07%.