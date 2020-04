A Wall Street si scatenano gli acquisti

Dow Jones

(Teleborsa) - Prosegue all'insegna del rialzo la seduta a Wall Street, con gli investitori che scommettono sugli effetti positivi, in varie parti del mondo, che l'potrà avere sull'economia globale.Continua nel frattempo la, mentre l'agenda macroeconomica prevede un, in settimana.Tra gli indici statunitensi, ilcontinua la giornata con un aumento dell'1,19%, a 24.059,19 punti; sulla stessa linea, loguadagna l'1,32% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 2.874,3 punti. In moderato rialzo il(+0,55%), come l'S&P 100 (0,9%).(+3,28%),(+2,23%) e(+1,98%) in buona luce sul listino S&P 500.Al top tra i(+4,48%),(+4,45%),(+3,81%) e(+3,53%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,72%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,61%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,59%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,56%.Al top tra i, si posizionano(+24,47%),(+9,43%),(+8,39%) e(+8,25%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,72%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,47%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,04%.Tentenna, che cede lo 0,78%.