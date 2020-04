Appuntamenti e scadenze: settimana del 27 aprile 2020

Alerion

Borgosesia

Cdr Advance Capital

Csp Int Ind Calze

Dominion Hosting Holding

Eems

Farmae

Fullsix

Generali

Gibus

Intesa Sanpaolo

Longino&Cardenal

Marzocchi Pompe

Molmed

Neurosoft

Pharmanutra

Risanamento

Sciuker Frames

Softec

Sostravel.Com

Tiscali

Valsoia

Atlantia

Caterpillar

Circle

Cyberoo

Digital Magics

Ebay

Ediliziacrobatica

Edison R

Elica

Eurotech

Exprivia

Finecobank

Ford Motor

Gefran

GEL

Gismondi 1754

GPI

Home Bancorp

Icf Group

Leone Film Group

Maps

Marr

Marzocchi Pompe

Merck

Pepsico

Pfizer

Pharmanutra

PLC

Prysmian

Ratti

Relatech

Rosetti Marino

Safilo Group

Servizi Italia

Softec

TAS

Telesia

Tinexta

Zignago Vetro

AMM

Amplifon

Arterra Bioscience

Ascopiave

Axelero

B&C Speakers

Banca Finnat

Centrale del Latte D'Italia

CFT

Circle

Confinvest

Copernico

Cose Belle D'Italia

Cyberoo

Digital Value

Digital360

Doxee

Ediliziacrobatica

Elettra Investimenti

Emak

Enervit

Eukedos

Exprivia

Fervi

Fidia

Finlogic

Garofalo Health Care

General Electric

Giorgio Fedon

Go Internet

Grifal

Hera

Icf Group

Il Sole 24 Ore

Iren

Italgas

Kolinpharma

Luve

Maps

Mittel

Netweek

Newlat Food

Notorious Pictures

Nova Re

NVP

Pierrel

Piovan

Piteco

Portale Sardegna

Portobello

Powersoft

Ratti

Rcs Mediagroup

Recordati

Relatech

Renergetica

Reno De Medici

Restart

Saipem

Servizi Italia

Shedir Pharma Group

Societa' Editoriale Il Fatto

Tamburi

TAS

Techedge

Telesia

Trawell Co

Unidata

Unipolsai

Valsoia

Wiit

Wm Capital

4Aim Sicaf

Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna

AMM

Arterra Bioscience

Casta Diva Group

CFT

Credem

Digital Magics

Digital Value

Digital360

Digitouch

Doxee

Expert System

Fidia

Fine Foods & Pharmaceuticals Ntm

FOS

Gambero Rosso

Generali

Guala Closures

Interpump Group

Kellogg

Maire Tecnimont

Matica Fintec

Mcdonald's

Neosperience

NVP

Orsero

Portale Sardegna

Portobello

Radici

Reno De Medici

Shedir Pharma Group

Tamburi

Trawell Co

Triboo

Unidata

Unipol

Whirlpool

Wm Capital

Chevron

Colgate-Palmolive

Exxon Mobil

ITT

Credem

Credem

(Teleborsa) -BOJ - Inizia la riunione di politica monetaria- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Assemblea: BilancioIVA Comunitaria - Elenchi Intrastat Trimestrali (scadenza rinviata) - Presentazione elenchi INTRASTAT trimestrali relativi al 1° trimestre 2020 solo per via telematica (decreto "Cura Italia proroga al 30 giugno 2020).IVA Comunitaria - Elenchi Intrastat mensili (scadenza rinviata) - Presentazione elenchi Intrastat mensili relativi al mese di Marzo 2020 (decreto "Cura Italia proroga al 30 giugno 2020)Banca d'Italia - Indagine sul credito bancario: risultati per l'ItaliaBOJ - Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassiFOMC - Inizia la riunione di politica monetariaTesoro - Asta BOT; Regolamento CTZ - BTP€i- CDA: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: BilancioBanca d'Italia - Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in ItaliaFOMC - Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassiGiappone - Borsa di Tokyo chiusa per festivitàTesoro - Asta medio-lungo- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti - Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: BilancioCassa Nazionale Dottori Commercialisti - Chiusura servizio PCM 2020 (termine sospeso fino al 30 aprile 2020)Banca d'Italia - Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori; Conti finanziari settoriali; Operazioni delle Amministrazioni pubbliche; Altre Istituzioni finanziarie; Rapporto sulla stabilità finanziaria n. 1 - 2020; €-coinHong Kong - Borsa di Hong Kong chiusa per festivitàTesoro - Regolamento BOT- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: BilancioEsterometro 2020 (scadenza rinviata) - Scadenza per l'invio della comunicazione Esterometro relativo al primo trimestre 2020 (comunicazione dei dati delle fatture relativi ad operazioni verso o da soggetti non residenti, non stabiliti, non identificati in Italia) per effetto del D.L CURA ITALIA la scadenza viene rinviata al 30 giugno 2020IVA - Rimborso trimestrale/compensazione (scadenza rinviata) - Presentazione all’ufficio delle entrate della domanda di rimborso / compensazione Iva a credito relativa al trimestre precedente (per effetto del D.L CURA ITALIA la scadenza viene rinviata al 30 giugno 2020)BCE - Riunione di politica monetaria a Francoforte e annuncio tassiBCE - Conferenza stampa del Presidente Christine LagardeSpagna - Borsa di Madrid chiusa per festivitàFrancia - Borsa di Parigi chiusa per festivitàSingapore - Borsa di Singapore chiusa per festivitàGermania - Borsa di Francoforte chiusa per festivitàRussia - Borsa di Mosca chiusa per festivitàItalia - Borsa di Milano chiusa per festivitàCina - Borsa di Shanghai chiusa per festivitàHong Kong - Borsa di Hong Kong chiusa per festività- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio