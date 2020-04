Seduta euforica per Milano e le Borse europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, così come a Piazza Affari che mostra un'ottima performance. A dare linfa ai mercati contribuisce lae le. In una giornata caratterizzata dall'assenza di dati macro, l'attenzione già si rivolge ai meeting di Fed e BCE, quest'ultima attesa estendere l'attuale Piano QE.Sul mercato valutario, l'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,083. L'è in calo (-0,88%) e si attesta su 1.711,7 dollari l'oncia. Nuova(Light Sweet Crude Oil) (-28,16%), che ha toccato 12,17 dollari per barile.In deciso ribasso lo, che si posiziona a +220 punti base, con un forte calo di 14 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona all'1,75%.ottima performance per, che registra un progresso del 3,13%, bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,34%. Exploit di, che mostra un rialzo del 2,55%., con ilche mostra un balzo del 3,09%.Buona la performance a Milano dei comparti(+5,07%),(+4,21%) e(+4,02%).Il settore, con il suo -0,84%, si attesta come peggiore del mercato.Tra lea grande capitalizzazione, su di giri(+9,47%).Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 6,54%.Effervescente, con un progresso del 6,08%.Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 5,65%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,89%.Al Top tra le azioni italiane a(+12,98%),(+7,76%),(+7,46%) e(+6,34%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,08%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,06%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,06%.scende dell'1,04%.