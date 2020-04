Piazza Affari in rally fa meglio del resto d'Europa

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

bancario

chimico

servizi finanziari

Azimut

BPER

Banco BPM

Fineco

Juventus

OVS

Fincantieri

Datalogic

Cattolica Assicurazioni

Saras

Interpump

IMA

Ivs Group

(Teleborsa) -, che fa ancora meglio della buona performance degli euro listini, sulla scia dell'annuncio di alcune misure di alleggerimento per il contenimento dell'epidemia di coronavirus e la ripartenza di alcune attività.Sul mercato valutario, l'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,21%. L'è in calo (-0,73%) e si attesta su 1.700,7 dollari l'oncia.(Light Sweet Crude Oil) (-20,03%), che ha toccato 10,22 dollari per barile.Migliora lo(differenziale tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco), scendendo a +215 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,71%.sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,54%, guadagno moderato per, che avanza dello 0,40%. Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,32%. Seduta positiva per il listino milanese, che mostra un guadagno dell'1,48% sul(+2,76%),(+2,76%) e(+2,29%) in buona luce sul listino milanese.di Piazza Affari, brilla nel risparmio gestito, con un forte incremento (+5,03%).Ottima performance anche sulle altre banche:, che registra un progresso del 3,72%. Exploit di, che mostra un rialzo del 3,24%. Su di giri(+3,16%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,08%.del FTSE MidCap,(+6,08%),(+4,63%),(+4,13%) e(+3,97%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,32%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,53%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,25%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.